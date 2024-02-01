Роль жінок у війні - що військові ЗСУ думають про цивільних

Жінки в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Жінки в Збройних силах України обіймають такі ж посади, як і чоловіки, на рівні несуть службу. Їм складно повертатися в міста тилу і бачити, як цивільні жінки живуть своє життя, не роблячи нічого для наближення миру. Складні соціальні питання порушували на форумі "Роль жінки задля досягнення миру".

Що жінки із ЗСУ радять цивільним жінкам — дізналася кореспондентка Новини.LIVE на місці події.

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Хоч війна і згуртувала українців, вона розділила людей на військових і цивільних. Пішли до лав ЗСУ тисячі українських жінок, які несуть службу на рівні з чоловіками. От тільки паралельно з тим, що вони відчувають гендерну рівність в армії, вони різні з цивільними жінками.

Ми поставили військовим одне питання: "Якщо ви запитаєте у цивільної жінки, що вона робить задля досягнення миру, яка відповідь вас влаштує?"

Відповіді були різними:

"Мені здається, є дві категорії жінок цивільних — мами і не мами. Мами потрібні, щоб вони вкладали в своїх дітей українізацію. Дуже багато мам говорять російською до своїх дітей, і це замкнене коло".

"Я не запитаю. Я її не побачу. Там де я, я не бачу цивільних жінок".

"Я раджу всім жінкам навчитися тактичної медицини. Це допоможе і в цивільному житті, і якщо доведеться воювати".

Окрім того, жінкам радять робити щодня більше, ніж ви можете. Це і про волонтерство, і про підтримку рідних на фронті, і про виховання дітей, про громадянську позицію і висвітлення війни.

Одна з військовослужбовиць зазначила, що пасивне суспільство — це одна з найбільших проблем на шляху до миру, які вона бачить.

Нагадаємо, у Києві 31 січня відбувався форум "Роль жінок задля досягнення миру". У заході взяли участь жінки, які обіймають різні посади в лавах Збройних сил України, активістки та волонтерки. Новини.LIVE підготувало репортаж з місця події.

Як ми писали раніше, нещодавно стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.