Роль женщин в войне - что военные ВСУ думают о гражданских

Женщины в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Женщины в Вооруженных силах Украины занимают такие же должности, как и мужчины, на уровне несут службу. Им сложно возвращаться в города тыла и видеть, как гражданские женщины живут свою жизнь, не делая ничего для приближения мира. Сложные социальные вопросы поднимались на форуме "Роль женщины для достижения мира".

Что военные из ВСУ советуют гражданским женщинам — узнала корреспондентка Новини.LIVE на месте события.

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Женщины в ВСУ

Хотя война и сплотила украинцев, она разделила людей на военных и гражданских. Пошли в ряды ВСУ тысячи украинских женщин, которые несут службу наравне с мужчинами. Вот только параллельно с тем, что они чувствуют гендерное равенство в армии, они разные с гражданскими женщинами.

Мы задали военным один вопрос: "Если вы спросите у гражданской женщины, что она делает для достижения мира, какой ответ вас устроит?"

Ответы были разными:

"Мне кажется, есть две категории гражданских женщин — мамы и не мамы. Мамы нужны, чтобы они вкладывали в своих детей украинизацию. Очень многие мамы говорят по-русски со своими детьми, и это замкнутый круг".

"Я не спрошу. Я ее не увижу. Там, где я, я не вижу гражданских женщин".

"Я советую всем женщинам научиться тактической медицине. Это поможет и в гражданской жизни, и если придется воевать".

Кроме того, женщинам советуют делать каждый день больше, чем вы можете. Это и о волонтерстве, и о поддержке родных на фронте, и о воспитании детей, о гражданской позиции и освещении войны.

Одна из военнослужащих отметила, что пассивное общество — это одна из самых больших проблем на пути к миру, которую она видит.

Напомним, в Киеве 31 января проходил форум "Роль женщин для достижения мира". В мероприятии приняли участие женщины, занимающие разные должности в рядах Вооруженных сил Украины, активистки и волонтерки. Новини.LIVE подготовило репортаж с места происшествия.

Как мы писали ранее, недавно стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.