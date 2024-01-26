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ВАКС конфіскував активи довіреної особи Путіна

26 січня 2024 21:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ВАКС конфіскував активи довіреної особи Путіна
Едуард Худайнатов. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів довіреної особи президента РФ Володимира Путіна. Йдеться про Едуарда Худайнатова — на нього зареєстрована яхта російського диктатора.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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"Йдеться про такого собі Едуарда Худайнатова, на якого зареєстрована яхта Путіна під назвою "Шахерезада", а також яхта олігарха Керімова", — зазначають там.

Уточнюється, що на користь України стягнули 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", які становлять 447,6 млн грн.

Водночас ВАКС відмовився конфіскувати частку Худайнатова (49%) в ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує сіткою автозаправок Shell.
 
Відомо, що після початку повномасштабної війни Shell збільшив статутний капітал у фірмі, "розмивши частку" довіреної особи Путіна у ТОВ "Альянс Холдинг" до 2,56%. 

За даними Мін’юсту, залучені кошти лише частково надійшли українській фірмі та були перераховані у якості обігових, у вигляді позик, безповоротної фіндопомоги та не були внесені до статутного капіталу. 
 
"Кошти були використані для забезпечення господарської діяльності компаній, зокрема й для розрахунку з ТОВ "НК "Альянс-Україна", який є повʼязаним з Худайнатовим", — йдеться у повідомленні.

Мін’юст обіцяє оскаржити це рішення ВАКС.

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Скриншот допису Центру протидії корупції

Нагадаємо, що Мін'юст подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до колишнього очільника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. У них хочуть конфіскувати активи на користь бюджету України.

Також ми писали, що експерти відповіли, чи є ризик виникнення дефолту в разі конфіскації російських активів.

володимир путін
ВАКС
конфіскація
війна в Україні
майно

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