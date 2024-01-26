ВАКС конфисковал активы доверенного лица Путина

Эдуард Худайнатов. Фото: росСМИ

Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов доверенного лица президента РФ Владимира Путина. Речь идет об Эдуарде Худайнатове — на него зарегистрирована яхта российского диктатора.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Речь идет об Эдуарде Худайнатове, на которого зарегистрирована яхта Путина под названием "Шахерезада", а также яхта олигарха Керимова", — отмечают там.

Уточняется, что в пользу Украины взыскали 100% доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", составляющих 447,6 млн грн.

В то же время ВАКС отказался конфисковать долю Худайнатова (49%) у ООО "Альянс Холдинг", управляющего сетью автозаправок Shell.



Известно, что после начала полномасштабной войны Shell увеличил уставный капитал в фирме, "размыв долю" доверенного лица Путина в ООО "Альянс Холдинг" до 2,56%.

По данным Минюста, привлеченные средства частично поступили украинской фирме и были перечислены в качестве оборотных, в виде займов, безвозвратной финпомощи и не были внесены в уставный капитал.



"Средства были использованы для обеспечения хозяйственной деятельности компаний, в том числе и для расчета с ООО "НК "Альянс-Украина", которое связано с Худайнатовым", — говорится в сообщении.

Минюст обещает оспорить это решение ВАКС.

Скриншот поста Центра противодействия коррупции

Напомним, что Минюст подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции к бывшему главе "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" Петру Кононенко. У них хотят конфисковать активы в пользу бюджета Украины.

Также мы писали, что эксперты ответили, есть ли риск возникновения дефолта в случае конфискации российских активов.