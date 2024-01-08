В ВСУ объяснили, почему РФ вдвое сократила штурмы Авдеевки

Пролет российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" над оккупированной Донецкой областью. Фото иллюстративное: росСМИ

В ВСУ раскрыли причины, почему с прошедших суток армия России вдвое сократила количество атак и артиллерийских обстрелов Авдеевки Донецкой области. Преимущественная причина такого явления – наступление значительного похолодания.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Ледяной ад" в Авдеевке

Штупун заявил, что ВС РФ до сих пор хотят оцепить город, из-за чего сохраняют свое военное присутствие неподалеку от города. Однако, начиная с последних суток, артиллерийский огонь росармейцы сократили вдвое. Так, позавчера ВСУ зафиксировали тысячу выпущенных российских снарядов, а со вчерашнего дня их стало 617.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили всего 25", — сказал Штупун.

Он добавил, что, несмотря на это, фронтовая авиация ПКС РФ продолжает применять управляемые авиабомбы: за минувшие сутки было выпущено 31 единица.

Напомним, что ранее в Силах Спецопераций Украины показали, как уничтожили штурмовую группу россиян под Авдеевкой. А не так давно в Сухопутных войсках показал, как на Авдеевском направлении российские солдаты использовали тела своих павших бойцов как щиты.