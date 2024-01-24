В Україні заборонили продаж палива — що відомо

Заправка авто. Фото: Pixabay

В Україні припинили дозвіл на продаж палива стандартів Євро-3 та Євро-4. Їх використання знову дозволили у березні 2022 року, щоб залучити додатковий ресурс пального в державу після введення воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Внесені зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро-5", — зазначив він.

Зазначається, що також відновлені директиви Європейського Союзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Чому Україна відмовилася вд палива стандартів Євро-3 та Євро-4

Від палива стандартів Євро-3 та Євро-4 Україна відмовилася ще з 1 січня 2016 року. Проте після повномасштабного вторгнення Росії буде потреба у додатковому пальному для Збройних Сил, сільгосптехніки та автомобілів. Ці зміни мали діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

"Наразі налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасники ринку уклали довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Якісного бензину та дизелю вистачає для задоволення економічних потреб держави, військових та всіх інших. Відновлення вимог запобігатиме продажу на внутрішньому ринку неякісних нафтопродуктів", − вказано у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива. Причиною цьому стала проблема з логістикою через Керченський міст і великі витрати пального.