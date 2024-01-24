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В Украине запретили продажу топлива — что известно

24 января 2024 05:56
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Украине запретили продажу топлива — что известно
Заправка авто. Фото: Pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине приостановили разрешение на продажу топлива стандартов Евро-3 и Евро-4. Их использование снова разрешили в марте 2022 года, чтобы привлечь дополнительный ресурс горючего в государство после введения военного положения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности в части возобновления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже Евро-5" , — отметил он.

Отмечается, что также возобновлены директивы Европейского Союза по запрещению продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

Почему Украина отказалась от топлива стандартов Евро-3 и Евро-4

От топлива стандартов Евро-3 и Евро-4 Украина отказалась с 1 января 2016 года. Однако после полномасштабного вторжения России потребуется дополнительное топливо для Вооруженных Сил, сельхозтехники и автомобилей. Эти изменения должны действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

"Пока налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участники рынка заключили долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке стабильна. Качественного бензина и дизеля хватает для удовлетворения экономических потребностей государства, военных и всех других. Восстановление требований будет предотвращать продажу на внутреннем рынке" некачественных нефтепродуктов", — указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, во временно оккупированном Крыму возник значительный дефицит топлива. Причиной тому стала проблема с логистикой через Керченский мост и большие расходы горючего.

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Украина
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