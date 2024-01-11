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В Україні створюється єдина платформа відеоспостереження, — Шмигаль

11 січня 2024 11:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні створюється єдина платформа відеоспостереження, — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні створять єдину платформу відеоспостереження. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і в мирний час.

Про це він повідомив під час засідання Уряду.

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Єдина платформа відеоспостереження

За словами прем'єра, ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. 

"Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває", — зазначив він.

Шмигаль пояснив, що таким чином вдасться змінити стандарти безпеки в цивільному житті. Також це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни.

"Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів Уряду на цей та наступні роки", — додав він.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ України провело внутрішню перевірку власних систем технічного захисту інформації з камер, які адмініструються підрозділами відомства. Це сталося після журналістського розслідування "Схем" про те, що по всій країні у різних сферах були встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir. 

Також ми писали, що Служба безпеки України демонтувала вебкамери, які засвітили роботу української протиповітряної оборони у Києві. Ці камери в режимі реального часу транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури столиці під час ракетного обстрілу 2 січня.

Денис Шмигаль
відео
безпека
війна в Україні

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