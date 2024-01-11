В Украине создается единая платформа видеонаблюдения, — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине создадут единую платформу видеонаблюдения. Это потребность военного времени, которая сохранится и в мирное время.
Об этом он сообщил во время заседания Правительства.
Единая платформа видеонаблюдения
По словам премьера, еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности.
"Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается", — отметил он.
Шмыгаль объяснил, что таким образом удастся изменить стандарты безопасности гражданской жизни. Также это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.
"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", — добавил он.
Напомним, что Министерство внутренних дел Украины провело внутреннюю проверку собственных систем технической защиты информации по камерам, которые администрируются подразделениями ведомства. Это произошло после журналистского расследования "Схем" о том, что по всей стране в разных областях были установлены тысячи камер видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины демонтировала вебкамеры, которые зажгли работу украинской противовоздушной обороны в Киеве. Эти камеры в режиме реального времени транслировали работу ПВО и локацию критической инфраструктуры столицы во время ракетных обстрелов 2 января.
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