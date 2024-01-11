В Украине создается единая платформа видеонаблюдения, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине создадут единую платформу видеонаблюдения. Это потребность военного времени, которая сохранится и в мирное время.

Об этом он сообщил во время заседания Правительства.

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Единая платформа видеонаблюдения

По словам премьера, еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности.

"Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается", — отметил он.

Шмыгаль объяснил, что таким образом удастся изменить стандарты безопасности гражданской жизни. Также это потребность военного времени, которая сохранится и после войны.

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", — добавил он.

Напомним, что Министерство внутренних дел Украины провело внутреннюю проверку собственных систем технической защиты информации по камерам, которые администрируются подразделениями ведомства. Это произошло после журналистского расследования "Схем" о том, что по всей стране в разных областях были установлены тысячи камер видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины демонтировала вебкамеры, которые зажгли работу украинской противовоздушной обороны в Киеве. Эти камеры в режиме реального времени транслировали работу ПВО и локацию критической инфраструктуры столицы во время ракетных обстрелов 2 января.