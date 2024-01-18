В Украине начали производство собственных машин для разминирования

Одна из машин для разминирования украинского производства. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Украине стартовало производство машины для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.

Читайте также:

Украинские машины для разминирования

По словам чиновника, первоочередной запрос прежде всего на технику, которая способна делать детекцию — то есть определить, насколько территория загрязнена или заминирована.

"Мы сталкиваемся с первыми изделиями, которые должны определить загрязнена ли территория, или она заминирована. Обнаружение — это очень важная вещь. Потому что россияне использовали мины не только с металлическим взрывателем, а также деревянные, текстильные, пластиковые без какого-либо металлического элемента, которые трудно обнаружить", — сказала Гвоздяр.

Однако правительство отмечает: состояние мин или любых других взрывоопасных предметов в почвах севера и юга Украины может быть разным. Поэтому для каждой местности нужна своя машина.

Есть первые машины для механического разминирования, изготовленные в Украине. Их всего три типа: каточный, молотковый и фрезерный тип. Сейчас есть одна машина молоткового типа, которая используется, и которую закупают. Они уже изготавливаются в большем количестве и они уже работают. Машина для подготовки каткового типа уже тоже есть", — говорит она.

Гвоздяр обратила внимание, что в Украине производится и техника для подготовки разминирования.

"Мы совместно работаем с фондом Говарда Баффета, чтобы переработать гражданские бульдозеры для гражданского разминирования. Сейчас мы утвердили проект, утвердили техническую документацию и начинаем работу", — добавила чиновник, заметив, что сейчас все западные компании-производители такой техники "думают" над местом строительства завода для конструирования аппаратов.

Напомним, что ранее в полиции показали, как саперы проводят разминирование деоккупированных территорий Харьковской области. В то же время, по сообщению начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, в течение прошлого года на побережье Черного моря было найдено 50 российских мин.