В Украине начали производство собственных машин для разминирования
В Украине стартовало производство машины для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.
Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.
Украинские машины для разминирования
По словам чиновника, первоочередной запрос прежде всего на технику, которая способна делать детекцию — то есть определить, насколько территория загрязнена или заминирована.
"Мы сталкиваемся с первыми изделиями, которые должны определить загрязнена ли территория, или она заминирована. Обнаружение — это очень важная вещь. Потому что россияне использовали мины не только с металлическим взрывателем, а также деревянные, текстильные, пластиковые без какого-либо металлического элемента, которые трудно обнаружить", — сказала Гвоздяр.
Однако правительство отмечает: состояние мин или любых других взрывоопасных предметов в почвах севера и юга Украины может быть разным. Поэтому для каждой местности нужна своя машина.
Есть первые машины для механического разминирования, изготовленные в Украине. Их всего три типа: каточный, молотковый и фрезерный тип. Сейчас есть одна машина молоткового типа, которая используется, и которую закупают. Они уже изготавливаются в большем количестве и они уже работают. Машина для подготовки каткового типа уже тоже есть", — говорит она.
Гвоздяр обратила внимание, что в Украине производится и техника для подготовки разминирования.
"Мы совместно работаем с фондом Говарда Баффета, чтобы переработать гражданские бульдозеры для гражданского разминирования. Сейчас мы утвердили проект, утвердили техническую документацию и начинаем работу", — добавила чиновник, заметив, что сейчас все западные компании-производители такой техники "думают" над местом строительства завода для конструирования аппаратов.
Напомним, что ранее в полиции показали, как саперы проводят разминирование деоккупированных территорий Харьковской области. В то же время, по сообщению начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, в течение прошлого года на побережье Черного моря было найдено 50 российских мин.
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