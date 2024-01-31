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В Украине масштабная воздушная тревога

31 января 2024 12:12
обновлено: 12:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога в Украине сегодня, 31 января
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

По всей Украине объявили воздушную тревогу 31 января. Украинцев предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога в Украине 31 января

Отмечается, что тревогу объявили во всех регионах Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Моздок" в России.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Обновлено 12.18 Мониторинговый канал monitor предупреждает о выходе баллистики из Крыма в сторону Николаевской области.

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Скриншот сообщения monitor

А Воздушные силы сообщают о движении ракеты в Николаевской области курсом на запад.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что истребитель МиГ-31К является носителем гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал".

Напомним, что вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу минимум шесть "шахедов". Ранения получили три человека.

Кроме того, в ночь на 31 января захватчики выпустили по Украине 20 "шахедов". Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских целей в пределах пяти областей.

оккупанты
ПВО
воздушная тревога
война в Украине

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