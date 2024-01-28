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В Угорщині заявили, що вимагатимуть Закарпаття у разі програшу України у війні

28 січня 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Угорщині заявили, що вимагатимуть Закарпаття у разі програшу України у війні
Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі. Фото: Hungarytoday
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.

Про це Ласло Тороцкоі сказав під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті, повідомляє Index.

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Тороцкоі видумав, що Україну купив BlackRock — найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні 10 трильйонів доларів.

За його словами, партія Mi Hazank нібито виступає за припинення конфлікту в Україні. Однак він заявив, що якщо Україна втратить державність, то Угорщина претендуватиме на Закарпаття.

"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", — заявив Тороцкоі.

Нагадаємо, офіційний Будапешт не засудив постачання Північною Кореєю зброї для Росії, щоб та мала змогу вести війну проти України. Раніше з таким осудом виступили інші країни Європейського Союзу.

Також ми писали, що уряд працює над організацією візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Ця поїздка стане першою за останні майже 15 років.

війна
Угорщина
Україна
Закарпаття
партії

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