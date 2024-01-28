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В Венгрии заявили, что потребуют Закарпатье в случае проигрыша Украины в войне

28 января 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Венгрии заявили, что потребуют Закарпатье в случае проигрыша Украины в войне
Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи. Фото: Hungarytoday
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатье, если Украина падет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.

Об этом Ласло Тороцкаи сказал во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште, сообщает Index.

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Тороцкаи придумал, что Украину купил BlackRock — крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий 10 триллионами долларов.

По его словам, партия Mi Hazank якобы выступает за прекращение конфликта в Украине. Однако он заявил, что если Украина потеряет государственность, то Венгрия будет претендовать на Закарпатье.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", — заявил Тороцкаи.

Напомним, официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.

Также мы писали, что правительство работает над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Эта поездка станет первой за последние почти 15 лет.

война
Венгрия
Украина
Закарпатье
партии

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