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В РФ пожаловались на атаку БпЛА на энергетические объекты — что известно

9 января 2024 14:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В РФ пожаловались на атаку БпЛА на энергетические объекты — что известно
Взрыв после попадания БпЛА в городе Орел. Фото: Telegram "STERNENKO"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российском городе Орел зафиксировали поражение местной нефтебазы. Случилось это сегодня, 9 января.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

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Что известно об атаке БпЛА по городу Орел 9 января

"Город Орел, неизвестный дрон поразил нефтебазу", — подписал он свое сообщение.

беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе
Скриншот сообщения из Telegram "STERNENKO"

Также в городе зафиксировали попадание неизвестного дрона в объект энергетической инфраструктуры.

"Еще один неизвестный дрон атаковал объект энергетики в Ореле", — добавил Стерненко.

беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе
Скриншот сообщения из Telegram "STERNENKO"

Что говорят местные власти

В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на территорию города упали два БпЛА на объект топливно-энергетического комплекса.

беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе
Скриншот сообщения из Telegram "Губернатор Клычков"

"Во время атаки вражеских БпЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы", — добавил позже Клычков.

беспилотники атаковали нефтебазу в российском городе
Скриншот сообщения из Telegram "Губернатор Клычков"

Напомним, вчера, 8 января, в Свердловской области РФ произошел взрыв у железнодорожных путей. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.

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