В РФ пожаловались на атаку БпЛА на энергетические объекты — что известно
В российском городе Орел зафиксировали поражение местной нефтебазы. Случилось это сегодня, 9 января.
Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.
Что известно об атаке БпЛА по городу Орел 9 января
"Город Орел, неизвестный дрон поразил нефтебазу", — подписал он свое сообщение.
Также в городе зафиксировали попадание неизвестного дрона в объект энергетической инфраструктуры.
"Еще один неизвестный дрон атаковал объект энергетики в Ореле", — добавил Стерненко.
Что говорят местные власти
В свою очередь губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что на территорию города упали два БпЛА на объект топливно-энергетического комплекса.
"Во время атаки вражеских БпЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы", — добавил позже Клычков.
Напомним, вчера, 8 января, в Свердловской области РФ произошел взрыв у железнодорожных путей. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.
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