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В РФ опозиція вимагає від ЦВК відмовити Путіну в реєстрації кандидатом у президенти

23 січня 2024 06:04
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибори в РФ - опозиція вимагає від ЦВК відмовити Путіну в реєстрації кандидатом у президенти
Володимир Путін. Фото: РІА Новини
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Російські опозиціонери подали скаргу до ЦВК з вимогою відмовити диктатору Володимиру Путіну в реєстрації на виборах президента-2024. Вони стверджують, що чинний глава РФ не має права йти на третій президентський термін поспіль і п'ятий термін загалом. Крім того. політики вказали на масові порушення виборчого законодавства.

Текст звернення опубліковано на Telegram-каналі "Об'єднання "Комітет — 2024".

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Заява 22 січня була подана до російського Центрвиборчкому й зареєстрована під номером 814. Її авторами є голова Об'єднання "Комітет — 2024" Сергій Антонов, електоральний юрист Володимир Шведа та колишній московський муніципальний депутат Денис Шендерович.

Звернення (станом на 00:00 вівторка, 23 січня) підписали вже 27 російських політиків та громадських діячів. Всі підписанти перебувають у вимушеній еміграції.

Антонов розповів, що одна з підстав — систематичні, масові та грубі порушення виборчого законодавства, зафіксовані під час збору підписів на підтримку Путіна. Зокрема, на ранок 22 січня до ЦВК РФ було подано 219 скарг на порушення у 67 регіонах.

Крім того, завідома незаконність висування диктатора на п'ятий за рахунком і третій поспіль термін, як наслідок прямих конституційних обмежень та очевидної незаконності ухвалених у 2020 році поправок до конституції РФ.

Як відомо, 22 січня Центральна виборча комісія Росії офіційно прийняла документи для реєстрації Путіна кандидатом на майбутніх президентських виборах.

Нагадаємо, російські пропагандисти вигадали новий спосіб маніпуляції на тимчасово окупованих українських територіях. За зразком "Загонів Путіна", що діють на території РФ та складаються з бабусь, окупанти вирішили створити подібну підтримку диктатора серед місцевих пенсіонерок.

опозиція
володимир путін
вибори
президент
Росія

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