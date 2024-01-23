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В РФ оппозиция требует от ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты

23 января 2024 06:04
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Выборы в РФ – оппозиция требует от ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты
Владимир Путин. Фото: РИА Новости
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Российские оппозиционеры подали жалобу в ЦИК с требованием отказать диктатору Владимиру Путину в регистрации на выборах президента-2024. Они утверждают, что действующий глава РФ не имеет права идти на третий президентский срок и пятый срок в целом. Кроме того, политики указали на массовые нарушения избирательного законодательства.

Текст обращения опубликован на Telegram-канале "Объединение Комитет — 2024".

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Заявление 22 января было подано в российский Центризбирком и зарегистрировано под номером 814. Ее авторами являются председатель Объединения "Комитет — 2024" Сергей Антонов, электоральный юрист Владимир Шведа и бывший московский муниципальный депутат Денис Шендерович.

Обращение (на 00:00 вторника, 23 января) подписали уже 27 российских политиков и общественных деятелей. Все подписанты находятся в вынужденной эмиграции.

Антонов рассказал, что одно из оснований — систематические, массовые и грубые нарушения избирательного законодательства, зафиксированные во время сбора подписей в поддержку Путина. В частности, к утру 22 января в ЦИК РФ было подано 219 жалоб на нарушения в 67 регионах.

Кроме того, заведома незаконность выдвижения диктатора на пятый по счету и третий срок, как следствие прямых конституционных ограничений и очевидной незаконности принятых в 2020 году поправок к конституции РФ.

Как известно, 22 января Центральная избирательная комиссия России официально приняла документы по регистрации Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Напомним, российские пропагандисты придумали новый способ манипуляции на временно оккупированных украинских территориях. По образцу "Отрядов Путина", действующих на территории РФ и состоящих из бабушек, кафиры решили создать подобную поддержку диктатора среди местных пенсионерок.

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Россия

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