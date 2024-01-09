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В ОВА заявили про критичну ситуацію зі світлом на ТОТ Херсонщини

9 січня 2024 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ОВА заявили про критичну ситуацію зі світлом на ТОТ Херсонщини
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Фото: Facebook-сторінка речника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області ситуація з електроенергією перебуває у критичному стані. Цілі громади в регіоні не мають світла.

Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Теплопостачання на ТОТ Херсонщини

За його словами, щодо теплопостачання та підвозу дров ситуація і раніше була критичною.

"Ми отримуємо повідомлення, що цілі громади без світла. По теплопостачанню і підвозу дров ситуація і була критична. Ніхто не займався цим. Люди пробують дзвонити на диспетчерську місцеву, щоб залишити заявки, але ніхто не бере слухавку", — додав він.

Ситуація на окупованих територіях Херсонської області

На тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.

Також ми писали, що Офіс омбудсмена повернув з окупованої Херсонської області 12-річного хлопчика на ім'я Андрій. Старша сестра хлопчика звернулася до Офісу омбудсмена з прав людини з проханням допомогти вивезти його із зони окупації.

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