Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В ОВА заявили о критической ситуации со светом на ТОТ Херсонской области arrow

В ОВА заявили о критической ситуации со светом на ТОТ Херсонской области

9 января 2024 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ОВА заявили о критической ситуации со светом на ТОТ Херсонской области
Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Фото: Facebook-страница представителя
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На временно оккупированных территориях Херсонской области ситуация с электроэнергией находится в критическом состоянии. Целые громады в регионе не имеют света.

Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Теплоснабжение на ТОТ Херсонской области

По его словам, по поводу теплоснабжения и подвоза дров ситуация и раньше была критической.

"Мы получаем сообщения, что целые громады без света. По теплоснабжению и подвозу дров ситуация и была критической. Никто не занимался этим. Люди пробуют звонить на диспетчерскую местную, чтобы оставить заявки, но никто не берет трубку", — добавил он.

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области

На временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

Также мы писали, что офис омбудсмена вернул из оккупированной Херсонской области 12-летнего мальчика по имени Андрей. Старшая сестра мальчика обратилась в Офис омбудсмена по правам человека с просьбой помочь вывезти его из зоны оккупации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме