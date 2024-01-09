В ОВА заявили о критической ситуации со светом на ТОТ Херсонской области

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Фото: Facebook-страница представителя

На временно оккупированных территориях Херсонской области ситуация с электроэнергией находится в критическом состоянии. Целые громады в регионе не имеют света.

Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, по поводу теплоснабжения и подвоза дров ситуация и раньше была критической.

"Мы получаем сообщения, что целые громады без света. По теплоснабжению и подвозу дров ситуация и была критической. Никто не занимался этим. Люди пробуют звонить на диспетчерскую местную, чтобы оставить заявки, но никто не берет трубку", — добавил он.

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области

На временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

Также мы писали, что офис омбудсмена вернул из оккупированной Херсонской области 12-летнего мальчика по имени Андрей. Старшая сестра мальчика обратилась в Офис омбудсмена по правам человека с просьбой помочь вывезти его из зоны оккупации.