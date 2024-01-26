Стало відомо, яка частина населення України покинула свої домівки

Українські біженці. Фото: Reuters

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна частина громадян була змушена покинути домівки. Зокрема, за кордон виїхали понад 6 млн осіб.

Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранде в інтерв'ю NHK.

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За його словами, чверть населення України залишила свої домівки, а це 10 млн людей.

З них за межі країни під час війни виїхали близько 6,3 млн осіб, а ще 3,7 млн — внутрішньо переміщені особи.

Гранде зазначив, що наразі не спостерігається масового повернення людей на місця їхнього колишнього проживання.

Також Управління Верховного комісара ООН допомогло відновити понад 27,5 тис. будинків, які були зруйновані під час бойових дій.

"Але оскільки російські атаки тривають, все більше людей втрачають свої будинки", — додав представник ООН.

Крім того, він зауважив, що на тлі бойових дій на Близькому Сході спостерігається зниження інтересу до війни в Україні та наголосив, що необхідно продовжувати надавати міжнародну фінансову підтримку.

Нагадаємо, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.

Також ми писали, що керівництво Польщі продовжило дію механізму тимчасового захисту для громадян України. Довідки біженців про захист будуть чинними до 4 березня 2025 року.