В ООН заявили, что четверть населения Украины покинула свои дома

Украинские беженцы. Фото: Reuters

С началом полномасштабного вторжения России в Украину значительная часть граждан была вынуждена покинуть дома. В частности, за границу выехали более 6 млн человек.

Об этом заявил председатель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранде в интервью NHK.

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По его словам, четверть населения Украины покинула свои дома, а это 10 млн человек.

Из них за пределы страны во время войны выехали около 6,3 млн. человек, а еще 3,7 млн — внутренне перемещенные лица.

Гранде отметил, что пока не наблюдается массового возвращения людей на места их прежнего проживания.

Также Управление Верховного комиссара ООН помогло восстановить более 27,5 тыс. домов, разрушенных во время боевых действий.

"Но поскольку российские атаки продолжаются, все больше людей теряют свои дома", — добавил представитель ООН.

Кроме того, он отметил, что на фоне боевых действий Ближнего Востока наблюдается снижение интереса к войне в Украине и подчеркнул, что необходимо продолжать предоставлять международную финансовую поддержку.

Напомним, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев в год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.

Также мы писали, что руководство Польши продолжило механизм временной защиты для граждан Украины. Справки беженцев о защите вступят в силу до 4 марта 2025 года.