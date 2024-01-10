Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В оккупированном Бердянске раздался взрыв arrow

В оккупированном Бердянске раздался взрыв

10 января 2024 19:27
обновлено: 19:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во временно оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв 10 января
Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Петр Андрющенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированном Бердянске, что на Запорожье, раздался один громкий взрыв, сегодня, 10 января. При этом воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Читайте также:

Взрыв в Бердянске 10 января

Как пишут телеграм-каналы Бердянска, местные жители слышали один мощный взрыв в городе. Также появилась информация о том, что в результате взрыва в воздух поднимается густой дым в районе РТС.

Скриншот сообщения телеграмм-канала Бердянск Сегодня
Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня
Скриншот сообщения телеграмм-канала Бердянск Сегодня
Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня

Оккупационные власти указывают, что источником взрыва в Бердянске есть работа противовоздушной обороны. На Запорожье воздушная тревога не была объявлена.

Скриншот сообщения телеграмм-канала Бердянск Сегодня
Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня

Напомним, в последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне тщательно скрывают последствия ударов.

Добавим, оккупанты снова проводят массовые обыски в Бердянске Запорожской области. Они ходят по домам, проверяют документы и спрашивают местных, сделали ли они паспорт РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме