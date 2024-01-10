Во временно оккупированном Бердянске раздался громкий взрыв 10 января

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске, что на Запорожье, раздался один громкий взрыв, сегодня, 10 января. При этом воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрыв в Бердянске 10 января

Как пишут телеграм-каналы Бердянска, местные жители слышали один мощный взрыв в городе. Также появилась информация о том, что в результате взрыва в воздух поднимается густой дым в районе РТС.

Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня

Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня

Оккупационные власти указывают, что источником взрыва в Бердянске есть работа противовоздушной обороны. На Запорожье воздушная тревога не была объявлена.

Скриншот поста телеграмм-канала Бердянск Сегодня

Напомним, в последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне тщательно скрывают последствия ударов.

Добавим, оккупанты снова проводят массовые обыски в Бердянске Запорожской области. Они ходят по домам, проверяют документы и спрашивают местных, сделали ли они паспорт РФ.