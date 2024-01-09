В ОК "Юг" рассказали, как ведет себя враг на левом берегу Херсонской области

Применение военной техники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Бойцы сил обороны продолжают вести боевую работу и выбивать российских захватчиков на левом берегу Днепра. Враг в свою очередь проводит аэроразведку, обстреливает артиллерией, а также применяет ракеты и БпЛА.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Наши Силы обороны выполняют меры по расширению плацдарма и прочно удерживают позиции. Понеся существенные и системные потери в ходе штурмовых действий, оккупанты попытались возобновить активность авиации и уменьшили количество штурмов до трех в сутки. Вместо этого направили восемь неуправляемых авиационных ракет в направлении плацдармов", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты также проводят аэроразведку и привлекают для обстрелов артиллерию. Кроме того, они применяют ударные БпЛА, атакуя прифронтовые населенные пункты.

Также командование уточнило, что в море обнаружены четыре вражеских корабля.

"В море находятся четыре корабля вражеского недофлота, три — в Черном и один — в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования", — добавили в ОК "Юг".

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы ОК "Юг"

Напомним, что Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. На этот раз в боевых действиях примут участие истребители F-16.