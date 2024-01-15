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В Міноборони показали, скільки заробляє керівництво ДП "Державний оператор тилу"

15 січня 2024 22:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Міноборони показали, скільки заробляє керівництво ДП "Державний оператор тилу"
Керівник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов. Фото: Міноборони України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство оборони України розкрило дані заробітної плати керівника державного підприємства "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. У грудні посадовий оклад чиновника становив близько 13 тисяч гривень, натомість з 1 січня 2024 року зарплата посадовця становить понад 193 тисячі гривень.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Як зазначають в Міноборони, станом на 25 грудня минулого року зарплата Жумаділова становила 13 420 грн до оподаткування. Натомість з 1 січня цього року посадовий оклад керівника підприємства становить 193 800 гривень до оподаткування. 

Рішення про підвищення зарплати для Жумаділова було ухвалене через запуск Агенції 1 грудня.

Щодо інших посадовців, то у директора з управління закупівлями заробітна плата становить 161 тисячу гривень. Директор з управління постачаннями отримує таку ж суму — 161 тис. грн. Директор з управління ризиками отримує посадовий оклад у розмірі 135 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні зміниться система оплати праці державним посадовцям. Такі зміни затвердив відповідною постановою Кабінет Міністрів  України — зарплата залежатиме від класифікації посади.

Додамо, починаючи з березня 2022-го і по березень 2023 року включно кожен член правління державного Укргазбанку щомісяця окрім солідної зарплати отримував величезну надбавку — компенсацію понесених витрат на період воєнного стану через тимчасове переміщення — переважно у розмірі від 131 до 259 тисяч гривень.

зарплати
Міноборони
Україна
чиновники

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