Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В Минобороны показали, сколько зарабатывает руководство ГП "Государственный оператор тыла" arrow

В Минобороны показали, сколько зарабатывает руководство ГП "Государственный оператор тыла"

15 января 2024 22:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Минобороны показали, сколько зарабатывает руководство ГП "Государственный оператор тыла"
Руководитель ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Фото: Минобороны Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство обороны Украины раскрыло данные заработной платы руководителя государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова. В декабре должностной оклад чиновника составил около 13 тысяч гривен, а с 1 января 2024 года зарплата чиновника составляет более 193 тысяч гривен.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Какие зарплаты получает руководство ГП "Государственный оператор тыла"

Как указывают в Минобороны, по состоянию на 25 декабря прошлого года зарплата Жумадилова составляла 13 420 грн до налогообложения. С 1 января этого года должностной оклад руководителя предприятия составляет 193 800 гривен до налогообложения.

Решение о повышении зарплаты для Жумадилова было принято из-за запуска Агентства 1 декабря.

Что касается других должностных лиц, то у директора по управлению закупками заработная плата составляет 161 тысячу гривен. Директор по управлению поставками получает такую же сумму — 161 тыс. грн. Директор по управлению рисками получает должностной оклад в размере 135 тыс. грн.

Напомним, в Украине изменится система оплаты труда государственным чиновникам. Такие изменения утвердил соответствующим постановлением Кабинет Министров Украины: зарплата будет зависеть от классификации должности.

Добавим, начиная с марта 2022-го и по март 2023 года включительно каждый член правления государственного Укргазбанка ежемесячно, кроме солидной зарплаты, получал огромную надбавку — компенсацию понесенных расходов на период военного положения в связи с временным перемещением — преимущественно в размере от 131 до 259 тысяч гривен.

зарплаты
Минобороны
Украина
чиновники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме