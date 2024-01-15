В Минобороны показали, сколько зарабатывает руководство ГП "Государственный оператор тыла"

Руководитель ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины раскрыло данные заработной платы руководителя государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова. В декабре должностной оклад чиновника составил около 13 тысяч гривен, а с 1 января 2024 года зарплата чиновника составляет более 193 тысяч гривен.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Как указывают в Минобороны, по состоянию на 25 декабря прошлого года зарплата Жумадилова составляла 13 420 грн до налогообложения. С 1 января этого года должностной оклад руководителя предприятия составляет 193 800 гривен до налогообложения.

Решение о повышении зарплаты для Жумадилова было принято из-за запуска Агентства 1 декабря.

Что касается других должностных лиц, то у директора по управлению закупками заработная плата составляет 161 тысячу гривен. Директор по управлению поставками получает такую же сумму — 161 тыс. грн. Директор по управлению рисками получает должностной оклад в размере 135 тыс. грн.

Напомним, в Украине изменится система оплаты труда государственным чиновникам. Такие изменения утвердил соответствующим постановлением Кабинет Министров Украины: зарплата будет зависеть от классификации должности.

Добавим, начиная с марта 2022-го и по март 2023 года включительно каждый член правления государственного Укргазбанка ежемесячно, кроме солидной зарплаты, получал огромную надбавку — компенсацию понесенных расходов на период военного положения в связи с временным перемещением — преимущественно в размере от 131 до 259 тысяч гривен.