В Кривому Розі пролунав вибух 10 січня

Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото:

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги в декількох областях. Місцеві жителі Кривого Рогу вказують, що у місті було чутно сильний вибух.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

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Вибух в Кривому Розі 10 січня

За даними моніторингових джерел, на Дніпропетровщину росіяни спрямували одну зі своїх ракет. Внаслідок цього, ймовірно, у Кривому Розі близько 17:00, 10 січня пролунав потужний вибух.

Скриншот допису телеграм-каналу Моніторинг

Скриншот допису телеграм-каналу Моніторинг

Також у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 10 січня

Станом на зараз небезпеки існує у таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Додамо, у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня