В Кривому Розі пролунав вибух 10 січня

В Кривому Розі пролунав гучний вибух
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги в декількох областях. Місцеві жителі Кривого Рогу вказують, що у місті було чутно сильний вибух.
Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
Вибух в Кривому Розі 10 січня
За даними моніторингових джерел, на Дніпропетровщину росіяни спрямували одну зі своїх ракет. Внаслідок цього, ймовірно, у Кривому Розі близько 17:00, 10 січня пролунав потужний вибух.
Також у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повітряна тривога в Україні 10 січня
Станом на зараз небезпеки існує у таких областях:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька.
Нагадаємо, окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.
Додамо, у місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня
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