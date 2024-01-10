В Кривом Роге раздался взрыв 10 января

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото:

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги в нескольких областях. Местные жители Кривого Рога указывают, что в городе был слышен сильный взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые телеграмм-каналы.

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Взрыв в Кривом Роге 10 января

По данным мониторинговых источников, на Днепропетровщину россияне направили одну из своих ракет. В результате, вероятно, в Кривом Роге около 17:00, 10 декабря раздался мощный взрыв.

Скриншот поста телеграмм-канала Мониторинг

Скриншот поста телеграмм-канала Мониторинг

Также в воздушных силах ВСУ призвали жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста ПС ВСУ

Воздушная тревога в Украине 10 января

По состоянию на сегодняшний день опасность существует в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская.

Карта воздушных тревог

Напомним, оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Добавим, в городе Новомосковск на Днепропетровщине количество раненых из-за ракетного удара РФ увеличилось до 27 человек. Как известно, враг обстрелял регион сегодня, 8 января