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В ISW рассказали, что делают "вагнеровцы" в Беларуси

10 января 2024 07:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали, что делают "вагнеровцы" в Беларуси
Боец ЧВК "Вагнер". Фото: kanaldom.tv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают в Беларуси отряды специального назначения и даже курсантов на месячных и трехнедельных курсах. РФ усиливает военное присутствие в стране.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Что делают "вагнеровцы" в Беларуси

Аналитики рассказали, что в декабре 2023 года "вагнеровцы" продолжали обучать белорусские силы. Независимая белорусская мониторинговая группа Hajun Project 1 января сообщила, что неопределенное количество личного состава "Вагнера" обучало личный состав "Торнадо", "Шторму" и "Тайфуна", отряды специального назначения и личный состав 51 белорусской артиллерийской бригады.

Сообщается, что бойцы "Вагнера" также обучают курсантов на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск Белорусской военной академии.

"Проект Hajun сообщил, что спутниковые изображения показывают, что количество военной техники в лагере "Вагнера" в Целе, Осиповиче, Могилевской области, уменьшилось на 30% в ноябре и декабре 2023 года, и оценил, что "вагнеровцы" могли вывезти технику обратно в России или передать ее регулярным российским военным", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Путин создал усиленную службу охраны Москвы. Британская разведка объяснила, что это своеобразная готовность к повторному восстанию войск группы "Вагнер".

Также мы писали, что убийство Евгения Пригожина организовал близкий друг Владимира Путина — секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Он предупреждал Путина об опасности Пригожина еще за год до убийства.

Кроме того, подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" объявил о начале рекрутинговой кампании. В основном в ряды вновь военного формирования вербуют бывших сотрудников группы "Вагнера".

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