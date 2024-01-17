В ISW назвали еще один план Путина для ослабления НАТО

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных условий для предстоящей эскалации против балтийских стран. Такой замысел — часть его более широкой попытки ослабить НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Вчера, 16 января, Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают этнических россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность России". Как известно, предыдущие изменения в иммиграционное законодательство Латвии предусматривали, что разрешения российских граждан на постоянное проживание в стране станут недействительными в сентябре 2023 года, а гражданам России до 30 ноября 2023 года нужно будет выполнить общую процедуру получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии, включая составление экзамена по латышскому языку.

Уже в декабре 2023 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что Латвия депортирует около 1200 граждан России, которые не подали заявление на вид на жительство до установленного срока.

Также в ISW обратили внимание, что Путин долгое время использовал расширенное определение суверенитета России и умалял суверенитет бывших советских республик, а Россия долгое время утверждала, что она имеет право защищать своих "соотечественников за рубежом", включая этнических русских и русскоязычных за пределами границ РФ.

"ISW не замечает никаких признаков того, что российская атака против стран Балтии неизбежна или вероятна, но Путин, возможно, создает информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников". Недавно в середине декабря 2023 года Путин угрожал Финляндии и повторил мировоззрение, которое демонстрирует, что оно продолжает проводить необходимые изменения в альянсе НАТО, которые означали бы его демонтаж", — считают аналитики.

Напомним, в Литве рассматривают возможность закрытия школ с русским языком обучения. Такая инициатива появилась после сообщений о стрельбе из пневматического пистолета в подростка за его политические убеждения.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов закончить войну в Украине, но только на своих условиях. Кроме того, он отметил, что главный враг РФ не Украина, а Запад.