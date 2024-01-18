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В ГУР розповіли, як росіяни змінили свої ракети Х-101

18 січня 2024 13:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ГУР розповіли, як росіяни змінили свої ракети Х-101
Російська ракета Х-101. Фото: defence-ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти теж швидко вчаться на цій війні. Про це свідчать зміни крилатих ракет Х-101. Вони зовсім інші, ніж ті, що застосовував ворог у 2022 році.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький

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Як росіяни змінили свої ракети Х-101

Скібіцький наголосив, що окупанти досить швидко вчаться на війні, і відкинув можливість переходу в "глуху" оборону. 

"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 — зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", — сказав представник ГУР.

Крім того, він наголосив, що Україна має розвивати і ППО, і дбати про захист ВПК, і вживати, зокрема контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій.

"Досвід 2023 року нам це показав", — підсумував Вадим Скібіцький.

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Нагадаємо, нещодавно заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чого потребує Україна для успішного ведення війни з Росією. Він наголосив, що отриманої зброї від партнерів наразі недостатньо.  

росіяни
обстріли
ракети
війна в Україні
ГУР

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