В ГУР розповіли, як росіяни змінили свої ракети Х-101

Російська ракета Х-101. Фото: defence-ua

Російські окупанти теж швидко вчаться на цій війні. Про це свідчать зміни крилатих ракет Х-101. Вони зовсім інші, ніж ті, що застосовував ворог у 2022 році.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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Скібіцький наголосив, що окупанти досить швидко вчаться на війні, і відкинув можливість переходу в "глуху" оборону.

"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 — зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", — сказав представник ГУР.

Крім того, він наголосив, що Україна має розвивати і ППО, і дбати про захист ВПК, і вживати, зокрема контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій.

"Досвід 2023 року нам це показав", — підсумував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чого потребує Україна для успішного ведення війни з Росією. Він наголосив, що отриманої зброї від партнерів наразі недостатньо.