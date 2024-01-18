В ГУР рассказали, как россияне сменили свои ракеты Х-101

Российская ракета Х-101. Фото: defence-ua

Российские оккупанты тоже быстро учатся на этой войне. Об этом свидетельствуют смены крылатых ракет Х-101. Они совсем другие, чем те, что применял враг в 2022 году.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Скибицкий подчеркнул, что оккупанты достаточно быстро учатся на войне, и отверг возможность перехода в "глухую" оборону.

"Враг учится, учится довольно быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и т.д.", — сказал представитель ГУР.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна развивать и ПВО, и заботиться о защите ВПК, и принимать, в частности, контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий.

"Опыт 2023 нам это показал", — подытожил Вадим Скибицкий.

Напомним, недавно заместитель председателя Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, в чем нуждается Украина для успешного ведения войны с Россией. Он подчеркнул, что полученного оружия от партнеров пока недостаточно.