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В ГУР рассказали, как россияне сменили свои ракеты Х-101

18 января 2024 13:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР рассказали, как россияне сменили свои ракеты Х-101
Российская ракета Х-101. Фото: defence-ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты тоже быстро учатся на этой войне. Об этом свидетельствуют смены крылатых ракет Х-101. Они совсем другие, чем те, что применял враг в 2022 году.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Как россияне сменили свои ракеты Х-101

Скибицкий подчеркнул, что оккупанты достаточно быстро учатся на войне, и отверг возможность перехода в "глухую" оборону.

"Враг учится, учится довольно быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и т.д.", — сказал представитель ГУР.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна развивать и ПВО, и заботиться о защите ВПК, и принимать, в частности, контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий.

"Опыт 2023 нам это показал", — подытожил Вадим Скибицкий.

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Напомним, недавно заместитель председателя Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, в чем нуждается Украина для успешного ведения войны с Россией. Он подчеркнул, что полученного оружия от партнеров пока недостаточно.

россияне
обстрелы
ракеты
война в Украине
ГУР

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