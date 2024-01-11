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В ГУР перехватили разговор оккупанта, пожаловавшегося на массовое дизертирство в батальоне РФ

11 января 2024 19:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГУР перехватили разговор оккупанта, пожаловавшегося на массовое дизертирство в батальоне РФ
Российские военные. Иллюстративное фото: Сайт Минобороны РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники Главного управления разведки Украины перехватили разговор россиянина. Вражеский солдат жалуется на непонятную ситуацию в войсках России и указал, что сейчас существует массовое дезиртирство в батальонах.

Об этом сообщает ГУР.

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Из разговора становится ясно, что в войсках ВС РФ участились случаи, когда российские военные стали убегать или отказываться участвовать в военных действиях.

"Макс помоги мне. Выйди на волка, скажи, что тебе там, что-нибудь нужно, меня отсюда забрать меня тут просто все за***ли. Тут просто такие... такие матросы сыпятся, я вообще, х*й его знает. Короче, волк сказал, что, у нас пол батальона, где-то сзади в лесу с****лись, сидят не воюют. Я говорю, да нет, все на позициях и меня, короче, вообще все д*****бом выставляют то, что я не владею обстановкой. Короче, знаешь вообще в чём х***я человек командующий, я так понял, округа волков — ментовская тварь, почему нет успеха, он сказал, что третий батальйон полностью отказался участвовать", — рассказал захватчик.

Напомним, в армии России продолжаются большие потери у подразделений, из-за чего растет дезертирство. Более того, полевое командование ВС РФ продолжает перемещать остатки уничтоженных взводов на горячие участки фронта.

Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало новый перехват телефонного разговора российского солдата и его родственника. Россияне обсуждали проблемы со связью и изготовлением снарядов для ВС РФ.

война
россияне
Украина
оккупанты
перехват ГУР
ГУР

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