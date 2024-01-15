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В ГУР назвали главные цели в Украине для воздушных атак россиян

15 января 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР назвали главные цели в Украине для воздушных атак россиян
Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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Главные цели в Украине для воздушных атак россиян

По словам Скибицкого, на сегодня основные усилия России сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

"Насколько точны эти удары? Те цели, которые ставит перед собой Российская Федерация, она не достигает. То оружие, которое используется Россией, в частности "Кинжалы", очень неточные. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население", — говорится в сообщении.

Будет ли РФ в дальнейшем обстреливать энергообъекты

Также представитель ГУР рассказал, если россияне пока не наносят ударов по объектам энергетики, это не означает, что РФ не следит за состоянием нашей энергетики.

"Военная разведка четко знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли десятки человек.

Добавим, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев.

обстрелы
инфраструктура
дом
война в Украине

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