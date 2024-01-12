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В естонській розвідці розповіли, як поява F-16 впливає на масовані ракетні удари РФ

12 січня 2024 23:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В естонській розвідці розповіли, як поява F-16 впливає на масовані ракетні удари РФ
Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг. Фото: Err.ee
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія вважає загрозою появу в Україні винищувачів F-16, через що частіше завдає масованих ракетних ударів по об'єктах нашої держави останніми тижнями. Зокрема армія РФ атакує енергетичні об'єкти, портову та залізничну інфраструктуру.

Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

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Для чого Росія завдає масованих ударів по об'єктах України

За його словами, країна-агресор з активністю користується бомбардувальниками дального радіусу дії та ракетами "Калібр" впродовж останніх тижнів для того, аби завдавати ударів по військових, оборонних та інфраструктурних об'єктах в Україні. 

"По всій країні були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння", — пояснив Ківісельг.

Застереження від естонського розвідника

Очільник естонської розвідки наголосив, що удари по аеродромах України "свідчать про те, що росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України".

Він оцінив, що таким чином окупанти намагаються перенасичити систему української ППО. На його думку, через холодну пору року варто чекати масованіших ударів з боку РФ, адже нині ця країна виробляє більше боєприпасів, ніж витрачає. 

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширилася інформація, що постачання літаків F-16 від Данії затримається на пів року. Проте виявилося, що Україна не отримувала офіційних повідомлень від Данії щодо цього.

розвідка
Естонія
винищувач
війна в Україні
Росія
F-16
ракетний удар

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