В эстонской разведке рассказали, как появление F-16 влияет на массированные ракетные удары РФ

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Фото: Err.ee

Россия считает угрозой появление в Украине истребителей F-16, из-за чего чаще наносит массированные ракетные удары по объектам нашего государства в последние недели. В частности армия РФ атакует энергетические объекты, портовую и железнодорожную инфраструктуру.

Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

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По его словам, страна-агрессор с активностью пользуется бомбардировщиками дальнего радиуса действия и ракетами "Калибр" на протяжении последних недель для того, чтобы наносить удары по военным, оборонным и инфраструктурным объектам в Украине.

"По всей стране были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военные учебные центры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются производством и ремонтом вооружения", — объяснил Кивисельг.

Предостережение от эстонского разведчика

Глава эстонской разведки подчеркнул, что удары по аэродромам Украины "свидетельствуют о том, что россияне считают опасным появление F-16 в арсенале Украины".

Он оценил, что таким образом оккупанты пытаются перенасытить систему украинской ПВО. По его мнению, из-за холодного времени года следует ожидать более массированных ударов со стороны РФ, ведь сейчас эта страна производит больше боеприпасов, чем тратит.

Напомним, ранее в СМИ распространилась информация, что поставки самолетов F-16 от Дании задержатся на полгода. Однако оказалось, что Украина не получала официальных уведомлений от Дании по этому поводу.