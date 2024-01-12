Вечером оккупанты обстреляли жилой сектор в Сумской области
Российские захватчики обстреляли Ахтырский район Сумской области вечером 11 января. В результате атаки произошел пожар в жилом секторе.
Об этом сообщает МВД Украины.
Обстрел Ахтырского района 11 января
"Сумщина. Вчера поздно вечером россияне обстреляли один из населенных пунктов Ахтырского района", — говорится в сообщении.
Там отметили, что пламя вспыхнуло в жилом секторе.
Так, огнеборцы ГСЧС локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние дома.
Напомним, что 7 января россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".
Также мы писали, что в течение 3 января захватчики произвели обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.
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