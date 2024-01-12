Вечером оккупанты обстреляли жилой сектор в Сумской области

Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС Украины

Российские захватчики обстреляли Ахтырский район Сумской области вечером 11 января. В результате атаки произошел пожар в жилом секторе.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Обстрел Ахтырского района 11 января

"Сумщина. Вчера поздно вечером россияне обстреляли один из населенных пунктов Ахтырского района", — говорится в сообщении.

Пожарные тушат возгорание. Фото: ГСЧС Украины

Там отметили, что пламя вспыхнуло в жилом секторе.

Пожарные тушат возгорание. Фото: ГСЧС Украины

Так, огнеборцы ГСЧС локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние дома.

Скриншот поста МВД Украины

Напомним, что 7 января россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".

Также мы писали, что в течение 3 января захватчики произвели обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.