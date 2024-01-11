Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова arrow

Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова

11 січня 2024 19:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото ілюстративне: Facebook Міноборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.  В ньому враховані всі пропозиції, погоджені на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це він написав у Facebook.

Читайте також:

Нова версія законопроєкту про мобілізацію

За його словами, у законопроєкті  про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації для кожного. Тому в новій редакції законопроєкту врахували всі пропозиції, погоджених на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

"Готові виносити його на погодження Уряду найближчим часом. Попередню редакцію законопроєкт відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", — пише міністр оборони. 

Допис Умєрова. Джерело: Facebook Рустема Умєрова

Він додав, що над законопроєктом працювали пів року представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. 

"Після реєстрації законопроєкту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження", — зазначає Умєров.

За його словами, військовослужбовцям треба дати відпочити, звільненим з полону, які обрали далі служити, надати щонайменше декілька місяців відпустки. А строковиків — демобілізувати.

"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", — підбиває підсумки Рустем Умєров. 

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України проголосував за відкликання законопроєкту щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби сьогодні, 11 січня. Його відправили на допрацювання, і повернули ініціатору.  

Міноборони
Україна
мобілізація
законопроєкт
Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

Актуальне по темі