Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото ілюстративне: Facebook Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова. В ньому враховані всі пропозиції, погоджені на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, у законопроєкті про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації для кожного. Тому в новій редакції законопроєкту врахували всі пропозиції, погоджених на засіданнях комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Готові виносити його на погодження Уряду найближчим часом. Попередню редакцію законопроєкт відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", — пише міністр оборони.

Допис Умєрова. Джерело: Facebook Рустема Умєрова

Він додав, що над законопроєктом працювали пів року представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

"Після реєстрації законопроєкту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження", — зазначає Умєров.

За його словами, військовослужбовцям треба дати відпочити, звільненим з полону, які обрали далі служити, надати щонайменше декілька місяців відпустки. А строковиків — демобілізувати.

"Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", — підбиває підсумки Рустем Умєров.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України проголосував за відкликання законопроєкту щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби сьогодні, 11 січня. Його відправили на допрацювання, і повернули ініціатору.