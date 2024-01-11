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Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова

11 января 2024 19:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото иллюстративное: Facebook Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В нем учтены все предложения, согласованные на заседаниях комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в законопроекте о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации для каждого. Поэтому в новой редакции законопроекта учли все предложения, согласованные на заседаниях комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Готовы выносить его на согласование Правительства в ближайшее время. Предварительную редакцию законопроект отозвали. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", — пишет министр обороны.

Пост Умерова. Источник: Facebook Рустема Умерова

Он добавил, что над законопроектом работали полгода представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

"После регистрации законопроекта в парламенте мы вместе с командой Минобороны, Главнокомандующим Залужным, начальником Генштаба Шаптала участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях. Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все оговорки", — отмечает Умеров.

По его словам, военнослужащим нужно дать отдохнуть, освобожденным из плена, которые избрали дальше служить, предоставить как минимум несколько месяцев отпуска. А срочников — демобилизовать.

"Сейчас критически важные для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций — политизируются и тормозятся. Это недопустимо во времена великой войны", — подводит итоги Рустем Умеров.

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы сегодня, 11 января. Его отправили на доработку и вернули инициатору.

Минобороны
Украина
мобилизация
законопроект
Умеров

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