Умеров отреагировал на раскрытие коррупционных схем в Минобороны — детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото иллюстративное: Facebook Рустема Умерова

В Министерстве обороны Украины началась реформация системы коррупционных проявлений как во внешней, так и во внутренней структуре оборонного ведомства. Ради этого там продолжили сотрудничество с правоохранительными органами для ликвидации коррупционной составляющей.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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"Новости о задержании и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. На полную смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее", — пишет он.

В качестве примера глава ведомства привел случай, когда в декабре СБУ удалось ликвидировать схему приобретения боеприпасов для ВСУ на сумму в 1,5 млрд грн.

"В то же время работаем над тем, чтобы решить проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО. Перестраиваем закупочные механизмы так, чтобы не помешать непрерывной поставке оружия и тылового имущества ВСУ. Теперь Минобороны — устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства", — резюмирует Умеров.

Пост Умерова. Источник: Facebook

Также он сообщил о презентации первого такого агентства, "Государственный оператор тыла", которое будет закупать еду, одежду, горючее, а также другие тыловые вещи. В то время как "Агентство оборонных закупок", специализирующееся на закупке оружия, проходит кадровую перезагрузку.

"Уже есть конкретные результаты. За четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы на закупки", — написал Рустем Умеров, и добавил, что ведомство уже приобрело:

50 тысяч комплектов женской формы;

100 тысяч электрических грелок;

15 тысяч активных наушников.

Также он заявил, что на закупке наушников было сэкономлено 11,7 млн грн. бюджетных средств

Коррупционные скандалы в Минобороны — последние новости

Напомним, что недавно львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют разворовывание Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

В то же время супругу скандального бизнесмена, Светлану Гринкевич, которая преподает в университете "Львовская политехника", несмотря на скандал, увольнять из образовательного учреждения пока не планируют.

Также бывшим чиновникам Минобороны объявили новые подозрения по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов. В настоящее время двое из них находятся под стражей в рамках других уголовных производств.

А недавно стало известно, что поставщик пищевых продуктов для украинских военных, Татьяна Глиняная, имеет в собственности четыре гостиницы в курортном городе Хорватии, Сплит.