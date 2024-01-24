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Українські розвідники отримали від народу Польщі евакуаційний вертоліт

24 січня 2024 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські розвідники отримали від народу Польщі евакуаційний вертоліт
Гелікоптер-медевак для розвідників від народу Польщі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з’явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Літак, який призначений для медичної евакуації, передав народ Польщі.

Про це повідомили в ГУР.

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Гелікоптер для розвідників від народу Польщі

"В авіапарку Головного управління розвідки Міністерства оборони України з’явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Призначений для медичної евакуації вертоліт передали завдяки волонтерській ініціативі Zbroimy Ukrainę — благодійну кампанію на підтримку  українських Сил безпеки та оборони організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що гелікоптер обладнаний сучасним медустаткуванням, що дозволяє надавати допомогу евакуйованим з прифронтових територій прямо в повітрі. Транспортувати на борту можна трьох легкопоранених, або одного важкопораненого бійця.  

Розвідники висловили вдячність усім громадянам Польщі, за чиї пожертви був придбаний важливий гелікоптер та за 
черговий прояв дружньої підтримки з боку Польщі.

Нагадаємо, 22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва, щоб провести перемовити з Президентом України Володимиром Зеленським. Політики обговорили новий оборонний пакет допомоги від Польщі та узгодили майбутні аспекти двосторонніх відносин.  

Дональд Туск також наголосив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Польща
евакуація
гелікоптер
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні
поранення

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