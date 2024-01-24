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Украинские разведчики получили от народа Польши эвакуационный вертолет

24 января 2024 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские разведчики получили от народа Польши эвакуационный вертолет
Вертолет-медевак для разведчиков от народа Польши. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1. Самолет, предназначенный для медицинской эвакуации, передал народ Польши.

Об этом сообщили в ГУР.

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"В авиапарке Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1. Предназначенный для медицинской эвакуации вертолет передали благодаря волонтерской инициативе Zbroimy Ukrainę — благотворительную кампанию в поддержку украинских Сил безопасности и обороны организовали неравнодушные граждане Польши после начала полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет оборудован современным медоборудованием, позволяющим оказывать помощь эвакуированным с прифронтовых территорий прямо в воздухе. Транспортировать на борту можно трех легкораненых или одного тяжелораненого бойца.

Разведчики выразили благодарность всем гражданам Польши, за чьи пожертвования был приобретен важный вертолет и за очередное проявление дружеской поддержки со стороны Польши.

Напомним, 22 января премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили новый пакет обороны от Польши и согласовали будущие аспекты двусторонних отношений.

Дональд Туск также подчеркнул, что сейчас нет ничего важнее военной помощи Украине. Мир должен поддержать борющееся с российской агрессией государство.

Польша
эвакуация
вертолет
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине
ранение

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