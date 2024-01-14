Украинская ПВО наращивает эффективность в борьбе с ракетами РФ — ISW
Избиение силами украинской противовоздушной обороны 20 вражеских ракет с помощью радиоэлектронной борьбы может стать переломным моментом в борьбе Украины против вражеских обстрелов. Силам обороны все больше удается приспособиться к тактике российских обстрелов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ПВО адаптируется к обстрелам РФ
В ISW отметили, что средствам РЭБ обычно приписывали выведение из строя российских беспилотников, но не ракет.
Аналитики оценили, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки между наступательными и оборонными силами и средствами дальней авиации и противовоздушной обороны.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат обратил внимание, что российский ракетный удар 13 января походил на удар, который враг нанес 8 января и в предыдущие разы.
"ISW считает, что слова Игната свидетельствуют о том, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним", — говорится в сводке.
Ранее мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.
Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, зачем россияне запустили по Украине сотни ракет, каким в целом является ударный потенциал РФ и как именно работает знаменитый ЗРК Patriot.
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