Украина знает об 1,5 тыс. коллаборантах на ВОТ — они понесут наказание

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: WIKIPEDIA

Украина знает об около 1500 коллаборантах с оккупированных территорий, которые сотрудничают Россией. В будущем за измену они будут отвечать перед украинским законом.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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"Примерно 1500 тех, по ком уже заведены уголовные дела и кто точно будет отвечать перед украинским законодательством", — сказал он.

Также он отметил, что в оккупированном в Мелитополе осталось около 70 тыс. украинцев, из которых большинство отказались от российских паспортов.

По словам Федорова, поэтому они ежедневно находятся под угрозой со стороны россиян.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российское руководство известило украинцев об отсутствии водоснабжения на период от 10 до 20 лет. Также оккупационные власти планируют ввести ограничения для украинцев на выращивание влаголюбивых сельскохозяйственных культур.

Также мы писали, что на то юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.