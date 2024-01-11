Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Украина знает об 1,5 тыс. коллаборантах на ВОТ — они понесут наказание arrow

Украина знает об 1,5 тыс. коллаборантах на ВОТ — они понесут наказание

11 января 2024 10:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина знает об 1,5 тыс. коллаборантах на ВОТ — они понесут наказание
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: WIKIPEDIA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина знает об около 1500 коллаборантах с оккупированных территорий, которые сотрудничают Россией. В будущем за измену они будут отвечать перед украинским законом.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Читайте также:

Коллаборанты на ТОТ

"Примерно 1500 тех, по ком уже заведены уголовные дела и кто точно будет отвечать перед украинским законодательством", — сказал он.

Также он отметил, что в оккупированном в Мелитополе осталось около 70 тыс. украинцев, из которых большинство отказались от российских паспортов.

По словам Федорова, поэтому они ежедневно находятся под угрозой со стороны россиян.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российское руководство известило украинцев об отсутствии водоснабжения на период от 10 до 20 лет. Также оккупационные власти планируют ввести ограничения для украинцев на выращивание влаголюбивых сельскохозяйственных культур.

Также мы писали, что на то юга Украины российское руководство ввело мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

оккупанты
Коллаборант
Иван Федоров
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме