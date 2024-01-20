Україна та США провели першу спільну інспекцію американської зброї

Ящики з військовим спорядженням. Фото: Міністерство оборони України

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники Збройних сил України разом з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США вперше інспектували озброєння, яке Україні надали американські партнери. Перевірка проходила на території однієї з військових частин.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери;

технічний стан;

умови належного зберігання (безпека та охорона).

Пакунки з військовим спорядженням. Фото: Міністерство оборони

Військове спорядження, надане Україні. Фото: Міністерство оборони

Наразі продовжується обробка отриманої інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не виникло.

Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть, зазначили у Міністерстві оборони.

"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції — це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами", — прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Пост Міністерства оборони України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.

Нагадуємо, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко закликала уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях. Окремо вона звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.