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Украина и США провели первую совместную инспекцию американского оружия

20 января 2024 20:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина и США провели первую совместную инспекцию американского оружия
Ящики с военным снаряжением. Фото: Министерство обороны Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины вместе с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые инспектировали вооружение, предоставленное Украине американскими партнерами. Проверка проходила на территории одной из воинских частей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Украинские и американские инспекторы проверили три основных позиции:

  • серийные номера;
  • техническое состояние;
  • условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).
оружие
Свертки с военным снаряжением. Фото: Министерство обороны
оружие
Военное снаряжение, предоставленное Украине. Фото: Министерство обороны

В настоящее время продолжается обработка полученной информации. В ходе совместной работы замечаний со стороны представителей США не возникло.

Общие инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться, отметили в Министерстве обороны.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции — это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", — прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

минобороны
Пост Министерства обороны Украины. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна завершиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.

Напомним, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Отдельно она обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.

США
Минобороны
оружие
ВСУ
Украина

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