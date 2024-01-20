Украина и США провели первую совместную инспекцию американского оружия
Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины вместе с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые инспектировали вооружение, предоставленное Украине американскими партнерами. Проверка проходила на территории одной из воинских частей.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Украина и США проверили оружие
Украинские и американские инспекторы проверили три основных позиции:
- серийные номера;
- техническое состояние;
- условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).
В настоящее время продолжается обработка полученной информации. В ходе совместной работы замечаний со стороны представителей США не возникло.
Общие инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться, отметили в Министерстве обороны.
"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции — это конкретные меры, которые мы предпринимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", — прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.
Ранее мы сообщали, что заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна завершиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.
Напомним, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко призвала правительства стран НАТО усиливать сотрудничество в оборонных инновациях. Отдельно она обратила внимание на технологии, в которых нуждается Украина, чтобы изменить "правила игры" на поле боя.
Читайте Новини.LIVE!