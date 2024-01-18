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Україна розраховує на ухвалення 50 млрд євро допомоги на саміті Євроради

18 січня 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна розраховує на ухвалення 50 млрд євро допомоги на саміті Євроради
Європейська рада. Фото: EEAS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейська рада проведе саміт 1 лютого, де планується обговорити виділення Україні 50 млрд євро на чотири роки. Україна розраховує на ухвалення позитивного рішення про виділення фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Саміт Європейської ради 1 лютого

"1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility", — йдеться у повідомленні.

Як пояснив прем'єр, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до вступу в Європейський Союз.

"Наш Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо", — зазначив Шмигаль.

Крім того, найближчими тижнями планується зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити зняття можливих перепон на шляху до реалізації фінансової допомоги.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, що 16 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч з угорським лідером Віктором Орбаном. Результатом перемовин стало те, що словацький прем’єр підтримав угорського колегу та виступив за блокування надання Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Також ми писали, що в Європейському союзі впевнені, що угоду про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України ухвалять, не зважаючи на погрози з боку Угорщини. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Європейський союз
фінансова допомога
Україна
Рада Європи
війна в Україні

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