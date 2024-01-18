Украина рассчитывает на принятие 50 млрд евро помощи на саммите Евросовета

Европейский совет. Фото: EEAS

Европейский совет проведет саммит 1 февраля, где планируется обсудить выделение Украине 50 млрд. евро на четыре года. Украина рассчитывает на принятие положительного решения по выделению финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Саммит Европейского совета 1 февраля

"1 февраля состоится саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility", — говорится в сообщении.

Как объяснил премьер, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути вступления в Европейский Союз.

"Наше Правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем", — отметил Шмыгаль.

Кроме того, в ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить снятие возможных препятствий на пути реализации финансовой помощи.

Скриншот сообщения Шмигаля

Напомним, что 16 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с венгерским лидером Виктором Орбаном. Результатом переговоров стало то, что словацкий премьер поддержал венгерского коллегу и выступил за блокирование предоставления Украине 50 миллиардов евро помощи.

Также мы писали, что в Европейском союзе уверены, что соглашение о четырехлетнем пакете финансирования на 50 млрд евро для Украины будет принято, несмотря на угрозы со стороны Венгрии. Это может произойти в ближайшие несколько недель.