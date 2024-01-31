Україна провела з Росією обмін військовополоненими — скільки українців повернулося додому
Україна сьогодні, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Обмін військовополоненими
Зеленський повідомив, що у середу, 31 січня, представники України змогли повернути додому 207 військовослужбовців ЗСУ.
"Пам'ятаємо про кожного і кожного в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", — сказав Президент.
Також Зеленський уточнив, що у процесі обміну військовополонених брали активну участь Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко.
Нагадаємо, 3 січня в Україну повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Усі вони перебували у російському полоні. Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Усього вдалося звільнити 230 людей.
Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив думку, що попри аварію російського військового літака Іл-76, люди, які беруть участь у процесі обміну військовополоненими, продовжують спілкування. Юсов зазначив, що це дає підстави для очікування нових результатів незабаром.
Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмена, у переговорах із Російською Федерацією відбулися певні позитивні зрушення.
Також ми повідомляли, що воїни Національної гвардії взяли в полон семеро російських окупантів. Їх удалося схопити на східному напрямку фронту.
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