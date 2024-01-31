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Україна провела з Росією обмін військовополоненими — скільки українців повернулося додому

31 січня 2024 14:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна провела з Росією обмін військовополоненими — скільки українців повернулося додому
Обмін військовополоненими. Фото: Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна сьогодні, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Обмін військовополоненими

Зеленський повідомив, що у середу, 31 січня, представники України змогли повернути додому 207 військовослужбовців ЗСУ.

"Пам'ятаємо про кожного і кожного в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", — сказав Президент.

Також Зеленський уточнив, що у процесі обміну військовополонених брали активну участь Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко.

Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Обмен пленными
Повернення українських військовополонених. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 3 січня в Україну повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Усі вони перебували у російському полоні. Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Усього вдалося звільнити 230 людей.

Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив думку, що попри аварію російського військового літака Іл-76, люди, які беруть участь у процесі обміну військовополоненими, продовжують спілкування. Юсов зазначив, що це дає підстави для очікування нових результатів незабаром.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмена, у переговорах із Російською Федерацією відбулися певні позитивні зрушення.

Також ми повідомляли, що воїни Національної гвардії взяли в полон семеро російських окупантів. Їх удалося схопити на східному напрямку фронту.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
військові
полонені
президент
війна в Україні
Росія

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