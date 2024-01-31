Украина провела с Россией обмен военнопленными — сколько украинцев вернулись домой

Обмен военнопленными. Фото: Владимир Зеленский

Украина сегодня, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Обмен военнопленными

Зеленский сообщил, что в среду, 31 января, представители Украины смогли вернуть домой 207 военнослужащих ВСУ.

"Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", — сказал Президент.

Также Зеленский уточнил, что в процессе обмена военнопленных принимали активное участие Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко.

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Возвращение украинских военнопленных. Фото: Владимир Зеленский

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену. Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто сегодня вернулся из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выразил мнение, что несмотря на крушение российского военного самолета Ил-76, люди, участвующие в процессе обмена военнопленными, продолжают общение. Юсов отметил, что это дает основания для ожидания новых результатов в скором времени.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с Российской Федерацией произошли определенные положительные сдвиги.

Также мы сообщали, что воины Национальной гвардии взяли в плен семеро российских оккупантов. Их удалось схватить на восточном направлении фронта.