Україна отримала комплекси для розмінування GCS-200 — що про них відомо

Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони

Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Невдовзі за допомогою них сапери будуть розчищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані території.

Про це повідомляє Міноборони.

Читайте також:

Комплекси для розмінування GCS-200

"Невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200", — йдеться у повідомленні.

GCS-200 — це швейцарсько-німецька безпілотна багатоцільова платформа, що керується дистанційно. Під час її роботи міни підриваються або знищуються робочим механізмом, який має низку модифікацій та застосовується відповідно до умов, в яких працює.

Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони

Не зважаючи на те, що це гусенична машина, вона дуже маневрова і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в 4 м.

Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони

Так, платформи GCS використовують у понад 40 країнах світу — вони зарекомендували себе як надійний та ефективний засіб для розмінування.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що протягом тижня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Харківщині — 1139. Вдалося розмінувати територію площею 1428 гектарів.

Також ми писали, що Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.