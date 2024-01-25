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Україна отримала комплекси для розмінування GCS-200 — що про них відомо

25 січня 2024 20:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна отримала комплекси для розмінування GCS-200 — що про них відомо
Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна отримала іноземні комплекси для розмінування GCS-200. Невдовзі за допомогою них сапери будуть розчищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані території.

Про це повідомляє Міноборони.

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Комплекси для розмінування GCS-200

"Невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200", — йдеться у повідомленні.

GCS-200 — це швейцарсько-німецька безпілотна багатоцільова платформа, що керується дистанційно. Під час її роботи міни підриваються або знищуються робочим механізмом, який має низку модифікацій та застосовується відповідно до умов, в яких працює.

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Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони

Не зважаючи на те, що це гусенична машина, вона дуже маневрова і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в 4 м.

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Комплекс для розмінування GCS-200. Фото: Telegram/Міноборони

Так, платформи GCS використовують у понад 40 країнах світу — вони зарекомендували себе як надійний та ефективний засіб для розмінування.

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що протягом тижня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Харківщині — 1139. Вдалося розмінувати територію площею 1428 гектарів.

Також ми писали, що Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.

гуманітарна допомога
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розмінування
війна в Україні

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