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Украина получила комплексы для разминирования GCS-200 — что о них известно

25 января 2024 20:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина получила комплексы для разминирования GCS-200 — что о них известно
Комплекс разминирования GCS-200. Фото: Telegram/Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина получила иностранные комплексы для разминирования GCS-200. Вскоре с помощью них саперы будут расчищать от взрывоопасных предметов деоккупированные территории.

Об этом сообщает Минобороны.

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"Вскоре инженерно-саперный батальон Командование сил поддержки ВСУ начнет очищать деоккупированные украинские территории с помощью машин механизированного разминирования GCS-200", — говорится в сообщении.

GCS-200 — это швейцарско-германская беспилотная многоцелевая платформа, управляемая дистанционно. Во время работы мины взрываются или уничтожаются рабочим механизмом, который имеет ряд модификаций и применяется в соответствии с условиями, в которых работает.

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Комплекс разминирования GCS-200. Фото: Telegram/Минобороны

Несмотря на то, что это гусеничная машина, она очень маневренная и может производить поворот на месте с минимальным радиусом примерно в 4 м.

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Комплекс разминирования GCS-200. Фото: Telegram/Минобороны

Так, платформы GCS используют более чем в 40 странах мира — они зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство для разминирования.

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Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, что в течение недели подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1374 взрывоопасных предмета. Больше всего ВНП уничтожено в Харьковской области — 1139. Удалось разминировать территорию площадью 1428 гектаров.

Также мы писали, что Николаевскую и Херсонскую области определили приоритеты для разминирования. Такое решение было принято, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.

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